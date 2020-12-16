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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі

В адміністративній будівлі Святошинського району Києва виникла пожежа, в результаті чого загинуло двоє людей.

Одного постраждалого пожежні врятували і передали працівникам швидкої допомоги.

Інформація про пожежу на проспекті Академіка Палладіна 46/2 надійшла рятувальникам 15 грудня о 22.11. Займання сталося на другому поверсі двоповерхового адміністративного будинку площею 70 м. кв.

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Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю доступу до води на території об’єкта, тому рятувальникам доводилося постійно її підвозити. Пожежу локалізували о 23.20 і ліквідовали о 23.29. Причина займання встановлюється правоохоронними органами.

На місці події працювало шість одиниць техніки, 25 рятувальників особового складу та Штаб ГУ ДСНС України в Києві.

  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
  • У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі
У Києві двоє людей загинули під час пожежі в адмінбудівлі / 7 фотографий

Пожежа в полтавському ТРЦ

9 грудня в Полтаві горіла двоповерхова будівля торговельно-розважального центру (колишній кінотеатр).

У ДСНС встановили, що пожежа виникла на літньому майданчику кафе.

Рятувальники знайшли тіло загиблого в будівлі. Поліція встановлює особу та обставини загибелі.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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