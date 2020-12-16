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Тетяна Забожко |

У Миколаєві роздали невідомим особам бронежилети та шоломи на 716 тис. грн

У Миколаєві судитимуть старшого лейтенанта та старшого матроса через нестачу майна військової частини на суму понад 716 тис. грн.

Слідчі встановили, що екс-начальник речової та продовольчої служби тилу військової частини не вів облік майна та не контролював роботу екс-начальника складу.

Останній не вів книгу обліку та видавав речі невстановленим особам без документів.

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Таким чином у військовій частині не дорахувались:

  • 61 бронежилета (306 952 грн);
  • 159 кевларових шоломів (343 440 грн);
  • 169 рюкзаків (58 981 грн);
  • 171 чохла до кулезахисного шолома (7 182 грн).

Обвинувальний акт направлено до суду.

Старшому лейтенанту та старшому матросу загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

Заробляли на закупівлях

У Полтавській області командування однієї з військових частин купувало захисні елементи обмундирування за безпідставно завищеними цінами.

Посадовці привласнювали 30% від суми укладеного договору з постачальниками продукції.

За оцінками експертів, такі дії військових завдали державі збитків на понад 1 млн грн.

Джерело: ДБР

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