У Миколаєві судитимуть старшого лейтенанта та старшого матроса через нестачу майна військової частини на суму понад 716 тис. грн.
Слідчі встановили, що екс-начальник речової та продовольчої служби тилу військової частини не вів облік майна та не контролював роботу екс-начальника складу.
Останній не вів книгу обліку та видавав речі невстановленим особам без документів.
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Таким чином у військовій частині не дорахувались:
- 61 бронежилета (306 952 грн);
- 159 кевларових шоломів (343 440 грн);
- 169 рюкзаків (58 981 грн);
- 171 чохла до кулезахисного шолома (7 182 грн).
Обвинувальний акт направлено до суду.
Старшому лейтенанту та старшому матросу загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.
Заробляли на закупівлях
У Полтавській області командування однієї з військових частин купувало захисні елементи обмундирування за безпідставно завищеними цінами.
Посадовці привласнювали 30% від суми укладеного договору з постачальниками продукції.
За оцінками експертів, такі дії військових завдали державі збитків на понад 1 млн грн.