У справі жахливої різанини, яка сталася у Вишневому під Києвом на початку березня, з’явилися нові подробиці.

Тоді 14-річний хлопець з ножами накинувся на свою тітку та маленького братика. Він завдавав удар за ударом: коли жінка лежала у калюжі крові, підліток стояв над нею та, посміхаючись, облизував ножі.

Чудом тітка та маленький хлопчик вижили: жінка згадує, що перед втратою свідомості встигла зателефонувати сестрі, матері нападника.











Злизував кров з ножа: матір оприлюднила жахливі кадри 14-річного сина-різника / 3 фотографии

Оскаженілий підліток не переставав різати свою жертву. Коли на подвір’я будинку забігла його мати, спочатку він і її хотів зарізати, кричучи лише – Вб’ю, вб’ю, вб’ю. Однак почувши, що поліція вже в дорозі, швидко втік з дому.

Камери відеоспостереження зафіксували абсолютно кожну деталь, про які розповіли постраждалі жінки.



















Злизував кров з ножа: матір оприлюднила жахливі кадри 14-річного сина-різника / 5 фотографий

За однією із версій, за таким нелюдським вчинком 14-річного Арсенія може стояти колишній чоловік її тітки, який довгий час планував помсту.

Матір нападника додає, що її син – особливий, оскільки у дитинстві йому діагностували розлади аутистичного спектру, а саме – синдром Аспергера.

У своїх щоденниках юнак детально описував свою головну мрію: аби всі його кривдники померли жорстокою та кривавою смертю.

Ось уривок з його щоденника.

– Я хочу їх ЗНИЩИТИ!!! Я хочу взяти ніж, бейсбольну біту, бензопилу, гранатомет, кулемет, два мачете, дві катани, щоб їх знищити, а потім їх тіла залишити в якому-небудь занедбаному будинку. Хочу найняти собі найманого кілера, щоб він убив моїх недругів. І я заплатив би йому за це все свої гроші і віддав би цінні речі, але крім планшета, і дуже добре віддячу.

Зараз школяр проживає не з родиною, а у батьків одного з однокласників. З’ясувалося, що вони є близькими друзями того самого колишнього чоловіка, який, за словами жінок, міг бути причетний до планування кривавої розправи.

Слідство у справі триває, однак у матеріалах не вистачає однієї деталі. За словами жінок, на тітку 14-річний Арсеній напав із мисливським ножем її чоловіка. Зараз цей ніж, який використовують для оброблення туш тварин, залишився лише на кадрах відео.

Згідно з законом, Арсенію загрожує або ж довгий тюремний строк, або ж, якщо його визнають неосудним, тривале примусове лікування.