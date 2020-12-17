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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У РФ горів міжнародний аеропорт

У Благовєщенську (Росія) загорівся міжнародний аеропорт. Пожежа охопила площу 120 кв. м одного з терміналів.

– В 8.44 за місцевим часом надійшла інформація, що в окремій будівлі міжнародного терміналу в аеропорту міста Благовєщенська сталася пожежа. До моменту прибуття пожежних підрозділів будівля вже горіла відкритим полум’ям, – розповіли в ГУ МНС у Амурській області.

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Жертв вдалося уникнути, бо термінал закритий через пандемію коронавірусу.

У центрі Москви загорілася лікарня

Внаслідок пожежі у будівлі лікарні в центрі російської Москви загинули двоє людей.

Займання сталося на третьому поверсі одного з корпусів Московського міжнародного онкологічного центру.

Пацієнтів всередині будівлі не було, адже вона перебуває на реконструкції.

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