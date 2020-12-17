У РФ горів міжнародний аеропорт

У Благовєщенську (Росія) загорівся міжнародний аеропорт. Пожежа охопила площу 120 кв. м одного з терміналів.
– В 8.44 за місцевим часом надійшла інформація, що в окремій будівлі міжнародного терміналу в аеропорту міста Благовєщенська сталася пожежа. До моменту прибуття пожежних підрозділів будівля вже горіла відкритим полум’ям, – розповіли в ГУ МНС у Амурській області.
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Жертв вдалося уникнути, бо термінал закритий через пандемію коронавірусу.
Международный терминал г.Благовещенск – ВСЁ #благовещенск #терминал #аэропорт #blg pic.twitter.com/1FVrLxuAA8
— Roman_M (@x_r_90) December 17, 2020
У центрі Москви загорілася лікарня
Внаслідок пожежі у будівлі лікарні в центрі російської Москви загинули двоє людей.
Займання сталося на третьому поверсі одного з корпусів Московського міжнародного онкологічного центру.
Пацієнтів всередині будівлі не було, адже вона перебуває на реконструкції.