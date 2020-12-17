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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У США за кілька кроків від матері застрелився 2-річний хлопчик

У штаті Індіана (США) 2-річна дитина випадково застрелилася з пістолета, знайденого вдома.

Лейтона Сілса госпіталізували, але медикам не вдалося його врятувати.

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Дитина знайшла пістолет у спальні і випадково вистрілила в себе. Його мати, 22-річна Качі Сілс, була за кілька кроків від нього під час стрілянини. Жінка годувала дочку в сусідній кімнаті. Батька Лейтона Ноя Коллінза у цей момент не було вдома.

Представник поліції повідомив, що за фактом смерті Лейтона триває розслідування.

В Техасі застрелився 3-річний хлопчик

В американському штаті Техас на святковій вечірці до дня народження випадково застрелився трирічний хлопчик.

Виявляється, що хлопчик знайшов заряджений пістолет після того, як він випав з кишені одного з членів родини.

Джерело: Metro

Фото: Depositphotos

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