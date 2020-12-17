У США за кілька кроків від матері застрелився 2-річний хлопчик

У штаті Індіана (США) 2-річна дитина випадково застрелилася з пістолета, знайденого вдома.

Лейтона Сілса госпіталізували, але медикам не вдалося його врятувати.

Читайте: У Росії вчитель відкрив стрілянину через конфлікт з учнем та його товаришами

Дитина знайшла пістолет у спальні і випадково вистрілила в себе. Його мати, 22-річна Качі Сілс, була за кілька кроків від нього під час стрілянини. Жінка годувала дочку в сусідній кімнаті. Батька Лейтона Ноя Коллінза у цей момент не було вдома.

Представник поліції повідомив, що за фактом смерті Лейтона триває розслідування.

В Техасі застрелився 3-річний хлопчик