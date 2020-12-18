На Київщині жорстоко знущалися з родини підприємця

На Київщині озброєна банда напала на родину підприємця та катуваннями вимагала всі накопичення.

18 грудня у будинок підприємця у с. Луб’янка Бородянського району увірвались незнайомці. Близько години вони знущалися з родини – катували праскою та різали ножем кінцівки, заливали в очі горілку, вимагаючи інформацію про те, де господарі зберігають гроші.

В результаті нападники забрали $3 тис., 8 тис. грн та ювелірні вироби, а також викрали два автомобілі господаря будинку. Сім’ї вдалося вижити.

Читайте: Катували й знімали на відео: у Кам’янському познущались над 17-річним хлопцем

Правоохоронці затримали банду з п’яти осіб, які раніше брали участь у рейдерських захопленнях.











Катували праскою і заливали в очі горілку: на Київщині знущалися з сім’ї бізнесмена / 3 фотографии

Поліція знайшла у них вдома дев’ять пістолетів, автомат Калашникова та боєприпаси до них. Також вилучили спецзасоби, тактичний одяг, балаклави, рації, шість машин та бус, на якому здійснювали напад. Викрадені автівки повернули власникам.

Нині відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187, ст. 257 та ч. 3 ст. 289 ККУ. Слідство вирішує питання щодо оголошення підозри.

У Києві затримали банду рекетирів

У Києві затримали злочинну банду, яка здійснювала розбійні напади, викрадала людей, вимагала та крала гроші у великих розмірах.

До складу угруповання входили іноземці та кияни. Нині вони затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Фото: МВС