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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

На Львівщині засудили чоловіка за зґвалтування 5-річної доньки

На Львівщині засудили 40-річного батька за зґвалтування власної малолітньої дитини.

Слідством було встановлено, що чоловік у червні 2018 року у власному будинку, скориставшись безпорадним станом 5-річної доньки, задовольнив свою статеву пристрасть неприродним способом.

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Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі за ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України.

Зґвалтування малолітніх

У Харкові затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 15-річної дівчинки. Ним виявився раніше судимий 44-річний чоловік. Він переховувався у селищі Великий Бурлук, де вранці 23 листопада його затримали.

Дівчина розповіла, з вечора 17 листопада і до ранку 18 листопада перебувала в квартирі сусіда, який силою затягнув її туди, а потім зв’язав та зґвалтував.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

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