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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

Негода знеструмила 19 населених пунктів на Чернігівщині

Станом на ранок п’ятниці, 18 грудня, 19 населених пунктів на Чернігівщині залишаються знеструмленими через ускладнення погодних умов.

Сніг та пориви вітру стали основним компонентом негоди.

Це сталося тому, що спрацювала система захисту ліній електропередач. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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Ожеледь у Києві

Через ускладнення погодних умов, які фіксуються в Україні з 10 грудня, дороги та вулиці у низці регіонів скував лід.

Через це на території країни збільшилася кількість ДТП, а людям складно діставатися на роботу.

Детальніше про погоду в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

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