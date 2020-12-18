Тіло лежало поруч з пасмом вирваного волосся: у Запорізькій області сусідка задушила пенсіонерку

У селі Чкалове Запорізької області 47-річна жінка задушила свою 83-річну сусідку, з якою добре товаришувала.

На небіжчицю було страшно глянути. Вона лежала просто на порозі, а поруч було пасмо вирваного волосся. На головну підозрювану слідчі вийшли швидко. 47-річна жінка, яка задушила свою подругу її ж коміром, живе через дорогу.

Однак винною себе вона не вважає. За словами сусіда, це був ледь не нещасний випадок. Начебто, старенька впала, а жінка хотіла її підняти за комір і випадково придушила.

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Односельчани не вірять у їхню невинуватість і зізнаються, що обоє часто ходили до старенької. Родичі ж переконують, що усі заощадження пеніонерки після її вбивства зникли.

Жінка, яку підозрюють у вбивстві, вже раніше мала проблеми з законом. Колись вона кинулася з ножем на рідного батька. Після цього їй діагностували психічне захворювання. Відтоді односельці її відверто стороняться. Наразі підозрювана перебуває під домашнім арештом.

Вбивство на Київщині

У Київській області чоловік забив до смерті 82-річну бабусю. Між ними виник конфлікт через відсутність роботи.

Тоді онук взяв граблі і почав ними бити стареньку по тілу та голові. Пенсіонерка померла у кареті швидкої, яку їй викликали аж через день.