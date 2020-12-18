У Харкові 6-річна дівчинка отримала опіки рук від ялинкової гірлянди. Інцидент стався 17 грудня в обід. До медиків надійшов виклик про електротравму у дитини.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

– Дівчинка 6 років обома руками взялась за ввімкнуту гірлянду для ялинки та отримала термічний опік долонь. Після огляду та надання екстреної медичної допомоги маленьку пацієнтку разом із батьком госпіталізували.

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У центрі наголосили, аби батьки не залишали дітей без нагляду та дотримувалися правил безпеки під час використання новорічних гірлянд та іграшок.

Травмування у садочку

На початку жовтня в Одесі під час ранкової прогулянки вихователь залишила без нагляду 4-річну дівчинку, в результаті чого вона, граючись на металевій конструкції дитячого майданчика, впала на землю та зламала череп.

Вихователь не надала першої медичної допомоги та не викликала лікаря. Жінку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків з охорони життя та здоров’я неповнолітніх.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф