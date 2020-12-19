Пожежа в Туреччині у відділенні для хворих на Covid-19: кількість загиблих зросла до 9

У Туреччині у місті Газіантеп через пожежу в лікарні загинуло дев’ять людей. Вогонь спалахнув у відділенні, де лікувалися хворі на коронавірус.

Причиною загоряння став зламаний кисневий апарат, який вибухнув у відділенні інтенсивної терапії в лікарні університетського госпіталю Газіантепа.

Постраждалих внаслідок пожежі доставили в інші лікарні. Наразі поліція поводить розслідування.

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Вранці 19 грудня було відомо про восьмеро загиблих пацієнтів внаслідок вибуху кисневого апарату. Вони загинули у відділенні реанімації, ще одна людина померла під час транспортування в іншу лікарню.

Вік загиблих становив від 56 до 85 років.

14 інших пацієнтів відділення перевели в інші лікарні, які здатні приймати інфікованих Covid-19.

Джерело: Anadolu