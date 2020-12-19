З’їжджав на санчатах і вдарився головою: на Харківщині загинув 11-річний хлопчик

У Харківській області у селі Новоселівка загинув 11-річний хлопчик. Він з’їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою.

Дитина померла до приїзду медиків. Тіло загиблого направили до моргу для встановлення причини смерті.

Слідчі почали досудове розслідування за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство. Наразі поліція встановлює усі обставини трагедії.

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Загибель п’ятикласника у Москві

У Москві на дитячому майданчику загинув 11-річний п’ятикласник. Два брати в компанії інших дітей гуляли у дворі недалеко від свого дому.

Між хлопчиками виник конфлікт, і якоїсь миті семирічний молодший брат вдарив 11-річного хлопчика палицею по голові. Хлопчик помер, так і не отямившись.