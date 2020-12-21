Поранення цивільного на Донбасі: делегація України у ТКГ направила ноту до ОБСЄ

В Українській делегації для участі у Тристоронній контактній групі відреагували на поранення тракториста на Донбасі, яке відбулося 20 грудня поблизу Авдіївки.

Представниками було підготовлено та направлено письмову ноту до Спеціальної монітирингової місії ОБСЄ.

Крім того, 21 грудня Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (УС СЦКК) проводить верифікацію події на місці.

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Поранення цивільного на Донбасі

20 грудня 2020 року о 19.30 у результаті обстрілу поблизу Авдіївки на Донбасі був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere.

Під час обстрілу поранення отримав тракторист, який їхав у ньому. Нині чоловік перебуває вдома, медики оцінюють його стан як стабільний.

Детальніше про поранення цивільного на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі

Фото: ООС