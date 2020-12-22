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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Масштабна пожежа у Києві: горять склади, вогонь може перекинутися на сусідні приміщення

У Святошинському районі Києва на вулиці Святошинській, 32 горять складські приміщення розміром 100 на 30 кв. м.

За попередньою інформацією, площа пожежі становить 200 кв. м, є загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення. Під час гасіння пожежі обвалилася покрівля площею 300 кв. м. Рятувальникам також вдалося винести зприміщення три кисневих балони.

Станом на 16.30 пожежу на площі 1,5 тис. кв. м було вже локалізували. До ліквідації вогню залучили 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 людей особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

  • Пожежа у Києві у Святошинському районі: подробиці пожежі
  • Пожежа у Києві у Святошинському районі: подробиці пожежі
  • Пожежа у Києві у Святошинському районі: подробиці пожежі
  • Пожежа у Києві у Святошинському районі: подробиці пожежі
  • Пожежа у Києві у Святошинському районі: подробиці пожежі
  • Пожежа у Києві у Святошинському районі: подробиці пожежі
  • Пожежа у Києві у Святошинському районі: подробиці пожежі
  • Пожежа у Києві у Святошинському районі: подробиці пожежі
  • Пожежа у Києві у Святошинському районі: подробиці пожежі
  • Пожежа у Києві у Святошинському районі: подробиці пожежі
Масштабна пожежа у Києві: горять склади, вогонь може перекинутися на сусідні приміщення / 5 фотографий

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Тим часом очевидці публікують відео, на якому видно, що пожежа швидко набирає обертів. Попри те, що зараз на місці вже працюють пожежники, вогонь поки не відступає.

Пожежа у Білій Церкві

22 грудня у Білій Церкві згорів цех з виробництва меблів. Вогонь знищив покрівлю, перекриття, матеріали та обладнання на площі 1,4 тис. м кв.

На щастя, жертв і постраждалих в результаті пожежі не було.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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