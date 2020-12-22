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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

У Києві затримали бізнесмена на хабарі посадовцям держпідприємства Мінспорту

СБУ викрила бізнесмена, який за хабарі у розмірі понад 2 млн грн хотів постачати неякісні товари для Національних збірних України.

За даними слідства, він запропонував посадовцям одного з державних підприємств, підпорядкованих Міністерству молоді та спорту України, хабарі за незаконну зміну умов тендерів.

Сам бізнесмен був учасником і переможцем багатьох закупівель для Національних збірних України. Проте його товари не відповідали якісним характеристикам. Також були збої зі своєчасними поставками.

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 – Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник також використовував механізм так званого тендерного тролінгу. Підконтрольні  комерційні структури брали участь у конкурсних торгах з аномально низькими ціновими пропозиціями. Але, фактично, організатор взагалі не мав товарів, які були предметом закупівель, – повідомляє СБУ.

Після цього бізнесмен виходив на легальних виробників продукції, у яких він виграв тендер, і пропонував продати йому продукцію за цінами нижчими за собівартість. В інших випадках зловмисник пропонував хабар за відмову від перемоги у торгах.

Затримали фігуранта та його спільника під час спроби передати чиновникам пакет фальсифікованої документації.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Наразі триває досудове слідство.

Джерело: СБУ

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