У Мексиці групу туристів віднесло течією річки: чотири людини загинули

У районі Уріангато у мексиканському штаті Гуанахуато на учасників матчу за участю аматорських команд напала озброєна банда. Жертвами злочинців стали чотири людини, ще щонайменше троє осіб отримали поранення.

Інцидент стався після завершення зустрічі. Невідомі проникли на футбольне поле та відкрили вогонь по гравцям.