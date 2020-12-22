У Мексиці групу туристів віднесло течією річки: чотири людини загинули

У Мексиці в районі Коста-де-Оро групу туристів віднесло течією гірської річки.
Групу з 21 туриста віднесло течією, в результаті чого четверо загинули, ще троє пропали безвісти.
Читайте: Загубились в горах: на Львівщині рятувальники знайшли двох туристів
За медичною допомогою звернулися п’ятеро туристів. Всі туристи є громадянами Мексики.
Трагедія сталася через різке зростання рівня води в річці, яке викликали сильні зливи.
Зниклих шукають рятувальники.
У Мексиці розстріляли учасників аматорського матчу
У районі Уріангато у мексиканському штаті Гуанахуато на учасників матчу за участю аматорських команд напала озброєна банда. Жертвами злочинців стали чотири людини, ще щонайменше троє осіб отримали поранення.
Інцидент стався після завершення зустрічі. Невідомі проникли на футбольне поле та відкрили вогонь по гравцям.