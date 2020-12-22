У США жінка після ДТП застрелилася в поліцейському авто

В Індіані (США) 32-річна Аманда Елберт застрелилася в поліцейській автомобілі після ДТП.
У поліції штату розповіли, що авто Chevrolet Impala протаранило стовп. Водій втік з місця події.
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Поки поліція проводила розслідування, Ельберт сіла в поліцейську машину, щоб зігрітися.
Опинившись всередині машини, за словами поліції, Ельберт застрелилася з пістолета, який був у неї в сумочці.
Вона померла на місці події.
У США застрелився 2-річний хлопчик
У штаті Індіана (США) 2-річна дитина випадково застрелилася з пістолета, знайденого вдома.
Лейтона Сілса госпіталізували, але медикам не вдалося його врятувати.
Дитина знайшла пістолет у спальні і випадково вистрілила в себе. Його мати, 22-річна Качі Сілс, була за кілька кроків від нього під час стрілянини.
Джерело: NY Post