У США жінка після ДТП застрелилася в поліцейському авто

В Індіані (США) 32-річна Аманда Елберт застрелилася в поліцейській автомобілі після ДТП.

У поліції штату розповіли, що авто Chevrolet Impala протаранило стовп. Водій втік з місця події.

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Поки поліція проводила розслідування, Ельберт сіла в поліцейську машину, щоб зігрітися.

Опинившись всередині машини, за словами поліції, Ельберт застрелилася з пістолета, який був у неї в сумочці.

Вона померла на місці події.

У США застрелився 2-річний хлопчик

У штаті Індіана (США) 2-річна дитина випадково застрелилася з пістолета, знайденого вдома. Лейтона Сілса госпіталізували, але медикам не вдалося його врятувати. Дитина знайшла пістолет у спальні і випадково вистрілила в себе. Його мати, 22-річна Качі Сілс, була за кілька кроків від нього під час стрілянини.

Джерело: NY Post