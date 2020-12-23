Не привітався у магазині: на Львівщині чоловік влаштував сусідам дві пожежі

У селі Коростів у Львівській області подружжю сусід двічі влаштував пожежу на подвір’ї.

Михайло та Мирослава повернулися до рідного села у батьківську хату, де облаштували зразкове господарство з музеєм.

Проте їх щастя вирішив зруйнувати сусід, який влаштував дві пожежі на їх подвір’ї за останні два тижні. Спочатку він підпалив 5-річний запас дров, а потім автомобіль, на який подружжя збирало гроші кілька років.

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Михайло розповів, що перша пожежа сталася після того, як він не привітався з сусідом у магазині.

За два тижні спалахнув гараж з автомобілем. Господар кинувся рятувати майно босоніж, в результаті чого отримав опіки.

Сусід уже зізнався у першому підпалі. Чоловік навіть показав, де заховав записку з погрозами, яку погорільці через переполох просто не знайшли.

Селяни зазначають, що Ігор уже 20 років має психічні розлади. Він одружений і має двох неповнолітніх доньок.

Пожежа у ТЦ Харкова

Вкінці листопада у Харкові сталася пожежа в одному з торгових центрів. Вогонь знищив 25 павільйонів. Решту 85 пожежникам вдалося врятувати.

Загоряння сталося близько 2.00, а ліквідували вогонь о 12.50. На місці працювало 100 співробітників ДСНС, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.