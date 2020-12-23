В Одесі на вулиці Дерибасівській 19-річна дівчина завдала перехожому ножових поранень через те, що чоловік попросив у неї мобільний телефон для дзвінка.

Обурившись проханням незнайомця здійснити дзвінок з її телефону, дівчина спочатку насварила 46-річного чоловіка, а потім дістала ніж та вдарила його у груди, завдавши проникаючого поранення.

Поліцію та карету швидкої медичної допомоги на місце події викликали перехожі. Дівчина ж з місця злочину втекла, але поліція встановила її особу.

Слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне дівчині загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Читайте: Зі своєї рушниці та біля власного ТЦ: у Рівному вбили місцевого підприємця











Попросив зателефонувати: в Одесі дівчина вдарила незнайомця ножем у груди / 3 фотографии

Обстріл на Одещині

В Одеській області чоловік обстріляв автомобіль, унаслідок чого загинув пасажир.

За попередніми даними, на автодорозі в Окнянському районі до автомобіля ВАЗ під’їхала Honda, з салону якої вийшов невідомий чоловік і вистрілив із мисливської рушниці. Від отриманого поранення пасажир ВАЗа помер до приїзду швидкої, а зловмисник зник з місця події.