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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

Попросив зателефонувати: в Одесі дівчина вдарила незнайомця ножем у груди

В Одесі на вулиці Дерибасівській 19-річна дівчина завдала перехожому ножових поранень через те, що чоловік попросив у неї мобільний телефон для дзвінка.

Обурившись проханням незнайомця здійснити дзвінок з її телефону, дівчина спочатку насварила 46-річного чоловіка, а потім дістала ніж та вдарила його у груди, завдавши проникаючого поранення.

Поліцію та карету швидкої медичної допомоги на місце події викликали перехожі. Дівчина ж з місця злочину втекла, але поліція встановила її особу.

Слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне дівчині загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.

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  • Попросив зателефонувати: в Одесі дівчина вдарила незнайомця ножем у груди
  • Попросив зателефонувати: в Одесі дівчина вдарила незнайомця ножем у груди
  • Попросив зателефонувати: в Одесі дівчина вдарила незнайомця ножем у груди
  • Попросив зателефонувати: в Одесі дівчина вдарила незнайомця ножем у груди
  • Попросив зателефонувати: в Одесі дівчина вдарила незнайомця ножем у груди
  • Попросив зателефонувати: в Одесі дівчина вдарила незнайомця ножем у груди
Попросив зателефонувати: в Одесі дівчина вдарила незнайомця ножем у груди / 3 фотографии

Обстріл на Одещині

В Одеській області чоловік обстріляв автомобіль, унаслідок чого загинув пасажир.

За попередніми даними, на автодорозі в Окнянському районі до автомобіля ВАЗ під’їхала Honda, з салону якої вийшов невідомий чоловік і вистрілив із мисливської рушниці. Від отриманого поранення пасажир ВАЗа помер до приїзду швидкої, а зловмисник зник з місця події.

Джерело: Нацполіція

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