З України намагались вивезти раритетне видання Кобзаря Шевченка

СБУ попередила незаконне вивезення з території України унікального прижиттєвого видання Кобзаря Тараса Шевченка.

За даними слідства, переправлення раритету спланував мешканець Києва, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур’єра, який мав вивезти історичну книгу через пункт пропуску Ягодин. Правоохоронці в особистих речах виявили прихований від митного контролю збірник поетичних видань Кобзар Шевченка датований 1860 роком.

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– Вилучене видання Кобзаря є однією із останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від $50 тис. Наразі в Україні, за офіційними даними залишилося, лише вісім примірників такого видання і вони є культурною та історичною цінністю, – повідомили в СБУ.

Під час обшуку у зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.















Від $50 тис.: з України намагались вивезти раритетне видання Кобзаря / 4 фотографии

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Вилучене видання та предмети старовини направили на експертне дослідження. За його результатами зловмисникам плануються повідомити про підозру за ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 201 (Контрабанда) КК України.

Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передання вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України.