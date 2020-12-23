ДТП у Києві: біля станції метро Сирець зіштовхнулися три авто

У Києві біля станції метро Сирець сталася масштабна аварія, в результаті якої дві людини постраждали.

– Водій Ford Focus, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та протаранив два авто – Hyundai Accent та Kia. В результаті ДТП 32-річна вагітна пасажирка Ford Focus та 25-річний пасажир Hyundai Accent отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані, – розповіли у столичній прокуратурі.

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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Відомо, що винуватець аварії був тверезим.







Вилетів на зустрічну смугу та протаранив два авто: у Києві сталася масштабна ДТП / 2 фотографии

Смертельна ДТП на Рівненщині

Напередодні у Рівненській області сталася аварія за участі п’яти автомобілів. Бус зіштовхнувся з легковим автомобілем – його відкинуло на зустрічну смугу, після чого постраждало ще три авто.

У результаті інциденту загинув один з водіїв, інший отримав травми – його забрали до лікарні. Подробиці про ДТП на Рівненщині за участі п’яти авто читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Київська міська прокуратура