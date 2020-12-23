PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Вилетів на зустрічну смугу та протаранив два авто: у Києві сталася масштабна ДТП

У Києві біля станції метро Сирець сталася масштабна аварія, в результаті якої дві людини постраждали.

– Водій Ford Focus, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та протаранив два авто – Hyundai Accent та Kia. В результаті ДТП 32-річна вагітна пасажирка Ford Focus та 25-річний пасажир Hyundai Accent отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані, – розповіли у столичній прокуратурі.

Читайте: Довелося стріляти: у Києві затримали водія-втікача, який протаранив поліцейське авто

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Відомо, що винуватець аварії був тверезим.

  • ДТП у Києві: біля станції метро Сирець зіштовхнулися три авто
  • ДТП у Києві: біля станції метро Сирець зіштовхнулися три авто
  • ДТП у Києві: біля станції метро Сирець зіштовхнулися три авто
  • ДТП у Києві: біля станції метро Сирець зіштовхнулися три авто
Вилетів на зустрічну смугу та протаранив два авто: у Києві сталася масштабна ДТП / 2 фотографии

Смертельна ДТП на Рівненщині

Напередодні у Рівненській області сталася аварія за участі п’яти автомобілів. Бус зіштовхнувся з легковим автомобілем – його відкинуло на зустрічну смугу, після чого постраждало ще три авто.

У результаті інциденту загинув один з водіїв, інший отримав травми – його забрали до лікарні. Подробиці про ДТП на Рівненщині за участі п’яти авто читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Київська міська прокуратура

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка