Примушували копати окопи у 2014: на Луганщині затримали викрадачів людей

У Луганській області викрили злочинне угрупування, яке займалося викраденням людей у 2014 році. Четверо чоловіків у камуфляжній формі затримували громадян під приводом порушення так званої комендантської години.

У той період злочинці незаконно позбавили волі п’ятьох осіб у місті Лисичанськ Луганської області, яке на той час було окупованим. Їх утримували у будівлях СБУ, військового комісаріату та заводу. Людей примушували будувати захисні споруди та копати окопи для окупаційного війська.

Наразі про підозру повідомлено чотирьом учасникам злочинного угрупування – їх оголошено в розшук.

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Повідомлення про підозру колишньому керівнику так званої ДНР

У листопаді СБУ повідомила про підозру чоловіку, який у 2014 році був учасником незаконних формувань. Його призначили заступником міністра палива та енергетики у так званій ДНР.

Наразі громадянин перебуває у розшуку.

Джерело: Луганська обласна прокуратура