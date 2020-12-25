У Київській області сталася аварія – перекинувся вантажний автомобіль. Інцидент трапився на 55 км траси Київ – Харків у напрямку Харкова.
Наразі на дорожній ділянці обмежено рух – об’їзд здійснюється по зустрічний смузі. На місці ДТП працює поліція, рятувальники та медичні працівники. Інформація щодо стану здоров’я водія відсутня.
На трасі Київ-Харків перекинулася вантажівка / 4 фотографии
Читайте: На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві фури – людей вирізали з авто
У Києві перекинувся автомобіль
25 грудня у Києві перекинувся автомобіль на проспекті Дружби народів. Водій не справився з керуванням, внаслідок чого автівка Toyota перекинулася на дах.
Після інциденту водій відмовився проходити тест на наявність алкоголю в організмі.