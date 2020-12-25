У Київській області сталася аварія – перекинувся вантажний автомобіль. Інцидент трапився на 55 км траси Київ – Харків у напрямку Харкова.

Наразі на дорожній ділянці обмежено рух – об’їзд здійснюється по зустрічний смузі. На місці ДТП працює поліція, рятувальники та медичні працівники. Інформація щодо стану здоров’я водія відсутня.















На трасі Київ-Харків перекинулася вантажівка / 4 фотографии

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У Києві перекинувся автомобіль

25 грудня у Києві перекинувся автомобіль на проспекті Дружби народів. Водій не справився з керуванням, внаслідок чого автівка Toyota перекинулася на дах.

Після інциденту водій відмовився проходити тест на наявність алкоголю в організмі.