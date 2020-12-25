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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Залишив пакет і зник: у Києві чоловік намагався підірвати ресторан

У Києві стався вибух біля закладу громадського харчування. Близько 4.00 в Оболонському районі столиці вибухнула невідома речовина. У результаті інциденту ніхто не постраждав, однак пошкодилися вікна та фасад будівлі.

Під час перегляду запису камер спостереження правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Незадовго до вибуху він залишив біля ресторану пакет і швидко зник.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Фігуранту справи загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі. Наразі поліція проводить пошук зловмисника.

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Фейкове замінування школи в Одесі

В Одесі учениця анонімно повідомила про замінування школи. На місце прибули правоохоронці та не знайшли у закладі вибухової речовини.

Виявилося, що дівчинка здійснила дзвінок, щоб швидше піти додому.

Джерело: Нацполіція

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