Залишив пакет і зник: у Києві чоловік намагався підірвати ресторан

У Києві стався вибух біля закладу громадського харчування. Близько 4.00 в Оболонському районі столиці вибухнула невідома речовина. У результаті інциденту ніхто не постраждав, однак пошкодилися вікна та фасад будівлі.
Під час перегляду запису камер спостереження правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Незадовго до вибуху він залишив біля ресторану пакет і швидко зник.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Фігуранту справи загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі. Наразі поліція проводить пошук зловмисника.
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Фейкове замінування школи в Одесі
В Одесі учениця анонімно повідомила про замінування школи. На місце прибули правоохоронці та не знайшли у закладі вибухової речовини.
Виявилося, що дівчинка здійснила дзвінок, щоб швидше піти додому.