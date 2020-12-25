У Дніпрі 70-річний чоловік влаштував погром у храмі

У Києві до церкви забіг чоловік з розбитою пляшкою в руках, яку тримав біля своєї шиї, погрожуючи скоїти самогубство.

Зловмисник увірвався до церкви на вул. Магніторській. Він нікого не підпускав до себе близько півгодини.

Правоохоронці заспокоювали чоловіка, а потім схопили його за руки та відібрали пляшку.