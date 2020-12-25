У Дніпрі 70-річний чоловік влаштував погром у храмі

У Дніпрі у приміщення Свято-Благовіщенського храму увірвався пенсіонер у стані алкогольного сп’яніння.
– 70-річний місцевий житель у стані алкогольного сп’яніння кричав, нецензурно виражався та трощив предмети в приміщенні храму, – зазначи у поліції.
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Правоохоронці затримали хулігана на місці події. На порушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У Києві чоловік погрожував накласти на себе руки
У Києві до церкви забіг чоловік з розбитою пляшкою в руках, яку тримав біля своєї шиї, погрожуючи скоїти самогубство.
Зловмисник увірвався до церкви на вул. Магніторській. Він нікого не підпускав до себе близько півгодини.
Правоохоронці заспокоювали чоловіка, а потім схопили його за руки та відібрали пляшку.