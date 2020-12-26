У Волинській області поліція затримала жінку, яка займалася сутенерством і отримувала за це чималі гроші.

За інформацією поліції, 24-річна мешканка Рівненської області організовувала зустрічі жінок із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів на території обох областей.

Відомо також, що одна із дівчат, яка займалася проституцією, є неповнолітньою.

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У жінки провели обшуки і вилучили пневматичну зброю, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані від незаконної діяльності.







Організовувала зустрічі в готелях: на Волині жінка займалася сутенерством / 2 фотографии

Зловмисниці оголошено про підозру у вчинені декількох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 303 КК України – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

У Києві подружжя організувало бізнес з надання інтимних послуг. Дівчат для зайняття проституцією шукали в інтернеті.

Вони мусили перераховувати сутенерам частину отриманих коштів, а залишок розподіляли між собою.