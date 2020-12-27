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Євгенія Шапоренко |

Футболіста Металіста 1925, який влаштував п’яну ДТП, оштрафували на 340 грн

У Харкові Фрунзенський районний суд визнав гравця Металіста 1925 Дмитра Кравченка винним у правопорушенні за статтею 124 КУпАП України.

Кравченка оштрафували на 340 грн. Також його зобов’язали виплатити судовий збір – 420 грн.

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Водночас футболіста звільнили від відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП України (Керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

  • П’яна ДТП з Дмитром Кравченком: футболіста оштрафували на 340 грн
  • П’яна ДТП з Дмитром Кравченком: футболіста оштрафували на 340 грн
  • П’яна ДТП з Дмитром Кравченком: футболіста оштрафували на 340 грн
  • П’яна ДТП з Дмитром Кравченком: футболіста оштрафували на 340 грн
  • П’яна ДТП з Дмитром Кравченком: футболіста оштрафували на 340 грн
  • П’яна ДТП з Дмитром Кравченком: футболіста оштрафували на 340 грн
  • П’яна ДТП з Дмитром Кравченком: футболіста оштрафували на 340 грн
  • П’яна ДТП з Дмитром Кравченком: футболіста оштрафували на 340 грн
  • П’яна ДТП з Дмитром Кравченком: футболіста оштрафували на 340 грн
  • П’яна ДТП з Дмитром Кравченком: футболіста оштрафували на 340 грн
Футболіста Металіста 1925, який влаштував п’яну ДТП, оштрафували на 340 грн / 5 фотографий

ДТП з Кравченко

27 жовтня футболіст харківського клубу Металіст 1925 Дмитро Кравченкостав винуватцем масового ДТП у Харкові.

25-річний півзахисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодив чотири автівки.

Драгер показав 1.85 проміле алкоголю, що у дев’ять разів перевищує норму.

Джерело: ТРУХА Харків

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