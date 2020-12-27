Поблизу Томашівки Ярмолинецького району Хмельницької області 27 грудня о 1.30 сталася смертельна ДТП за участі автомобілів Audi A6 та ВАЗ 21099.

Внаслідок лобового зіткнення водій та пасажирка ВАЗу загинули на місці.

Ще двох пасажирів травмовано. Водій Audi від госпіталізації відмовився.

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Рятувальники спочатку відімкнули акумуляторні батареї автівок від живлення, щоб запобігти загорянню, а потім деблокували загиблого водія.

Смертельна ДТП під Києвом

Під Києвом на Житомирській трасі 27 грудня зіткнулися автомобілі Honda і Volvo – внаслідок ДТП загинули дві людини.

Їх викинуло з авто. За попередніми даними, загиблі не були пристебнутими ременями безпеки.