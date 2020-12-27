Велика Британія потерпає від шторму Белла. Місцеві мешканці ліквідовують наслідки вітру та опадів.
У країні фіксуються значні пориви вітру, де-не-де понад 150 км/год, а також проливні дощі.
У частині міст Великої Британії затопило вулиці, будинки та прибудинкові ділянки. Негода повалила дерева, через що виникли проблеми з електропостачанням.
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Вплинув шторм і на роботу громадського транспорту. У країні затопило залізниці, через що відбувалися затримки потягів.
Є інформація про те, що шторм зачепив також північ Франції, Нідерланди, Бельгію.
Шторм у Європі
Через шторм, який спостерігався наприкінці листопада цього року у Фінляндії, пором сів на мілину.
На борту перебувало понад 400 людей.
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Джерело: BBC
Фото: Alan Schneiderman