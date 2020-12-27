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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

У Британії вирує шторм Белла, мешканці потерпають від вітрів та опадів

Велика Британія потерпає від шторму Белла. Місцеві мешканці ліквідовують наслідки вітру та опадів.

У країні фіксуються значні пориви вітру, де-не-де понад 150 км/год, а також проливні дощі.

У частині міст Великої Британії затопило вулиці, будинки та прибудинкові ділянки. Негода повалила дерева, через що виникли проблеми з електропостачанням.

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Вплинув шторм і на роботу громадського транспорту. У країні затопило залізниці, через що відбувалися затримки потягів.

Є інформація про те, що шторм зачепив також північ Франції, Нідерланди, Бельгію.

Шторм Белла

Шторм у Європі

Через шторм, який спостерігався наприкінці листопада цього року у Фінляндії, пором сів на мілину.

На борту перебувало понад 400 людей.

Більше новин про шторм у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: BBC

Фото: Alan Schneiderman

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