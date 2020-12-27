Вночі 27 грудня в Пакистані розбився військовий вертоліт, що виконував рятувальну операції.

На ньому евакуювали тіло військовослужбовця, який загинув під час сходження лавини.

Обидва пілоти та два солдата, тобто всі, хто був на борту, загинули.

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Попередня причина аварії вертольота – технічні неполадки.

Снігова лавина в Ірані

Напередодні в сусідньому Ірані снігова лавина накрила групу альпіністів.

Зараз відомо про вісьмох загиблих, в горах тривають пошуки ще трьох людей.

Рятувальники кажуть, що кількість загиблих може бути значно вище.