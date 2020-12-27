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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У США чоловік розстріляв відвідувачів боулінг-клубу: три людини загинули

У місті Рокфорд (Іллінойс, США) в боулінг-клубі сталася стрілянина. В результаті чого три людини загинули, ще троє поранені.

Правоохоронці вважають, що стрілянина була випадковою атакою.

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Серед загиблих – принаймні двоє підлітків, хоча в поліції не уточнили, чи були вони вбиті. Поранених людей госпіталізували.

Поліція Рокфорда повідомила, що стрілка затримали. Ним виявився білий 37-річний чоловік.

У США чоловік розстріляв відвідувачів боулінг-клубу: три людини загинули

Стрілянина в Росії

У Росії у місті Нальчик вчитель школи влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Він відстрілювався від школяра та його друзів.

Учень восьмого класу був незадоволений своїми оцінками і вирішив поговорити з вчителем, але на розмову взяв двох товаришів 26 та 36 років. Між чоловіками почалася бійка, після якої вчитель дістав пістолет і почав стріляти у повітря.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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