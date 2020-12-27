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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,3 бали

27 грудня на сході Туреччини стався землетрус, інформації про загиблих і постраждалих немає.

Надзвичайна подія відбулася у провінції Елязиг о 9.37 за місцевим часом.

За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в уряді Туреччини (AFAD), центр розташовувався на глибині 15,94 км, магнітуда – 5,3 бали.

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Поки місцева влада не уточнює дані щодо загиблих та постраждалих унаслідок надзвичайної події.

Землетрус у Туреччині

У Туреччині 30 жовтня 2020 року стався потужний землетрус.

Тоді унаслідок надзвичайної події чотири людини загинуло, ще понад сто – постраждало.

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Джерело: Агентство Анадолу

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