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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Миколаївщині чоловік поранив перехожого з травматичної рушниці

На Миколаївщині місцевий мешканець отримав кульове поранення поблизу залізниці. У нього влучив 44-річний чоловік, який під час розваг з друзями стріляв з пневматичної рушниці по різним цілям.

59-річного громадянина госпіталізували до лікарні з діагнозом травматичне поранення передпліччя. Правоохоронці встановили особистість зловмисника. Ним виявився 44-річний мешканець Стрийського району Львівської області.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296. Фігуранту справи загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

  • На Миколаївщині чоловік поранив перехожого з травматичної рушниці
  • На Миколаївщині чоловік поранив перехожого з травматичної рушниці
  • На Миколаївщині чоловік поранив перехожого з травматичної рушниці
  • На Миколаївщині чоловік поранив перехожого з травматичної рушниці
На Миколаївщині чоловік поранив перехожого з травматичної рушниці / 2 фотографии

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У Миколаєві чоловік вистрілив у дитину

Напередодні у Миколаєві чоловік у стані алкогольного сп’яніння вистрілив у 10-річного хлопчика. Його обурило, що дитина разом з сім’єю та друзями запускала феєрверки.

Чи отримає покарання мешканець Миколаєва, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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