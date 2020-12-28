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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Не поділили жінку: на Одещині чоловік застрелив суперника через ревнощі

23 грудня в Одеській області чоловік на автомобілі Honda на автомобільному шляху під’їхав до авто марки ВАЗ та вистрілив у пасажира. Постраждалий помер на місці, не дочекавшись медиків. Вбивці вдалося втекти.

Однак 28 грудня поліції вдалося затримати зловмисника – ним виявився 34-річний громадянин. Чоловіки довгий час конфліктували через одну жінку.

Під впливом ревнощів 34-річний затриманий у стані алкогольного сп’яніння вирішив вбити свого суперника за допомогою рушниці. За скоєний злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Не поділили жінку: на Одещині чоловік застрелив суперника через ревнощі
  • Не поділили жінку: на Одещині чоловік застрелив суперника через ревнощі
  • Не поділили жінку: на Одещині чоловік застрелив суперника через ревнощі
  • Не поділили жінку: на Одещині чоловік застрелив суперника через ревнощі
Не поділили жінку: на Одещині чоловік застрелив суперника через ревнощі / 2 фотографии

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Днями стало відомо про вбивство відомого підприємця у Рівному. Чоловіка застрелили з його рушниці та біля торгового центру, який йому належав. Подробиці вбивства підприємця у Рівному читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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