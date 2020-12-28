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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

У російському Грозному невідомі відкрили вогонь по людях у центрі міста

У Росії в місті Грозний невідомі почали стріляти на вулиці. За попередньою інформацією, є загиблі. Нападники стріляли в правоохоронців.

На місце події вже прибуло підкріплення. На відео, оприлюднених в мережі видно, як вулицями Грозного їдуть машини поліції та автозаки.

Російські ЗМІ стверджують, що загинули дві людини. Крім того, двох бойовиків, які почали стрілянину, нібито ліквідували.

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Також з`явилися перші фото з місця стрілянини.

Стрілянина у Берліні

26 грудня у Німеччині у місті Берлін сталася стрілянина, в результаті якої постраждали четверо людей. Постріли було чути у районі Кройцберг неподалік офісу Соціал-демократичної партії Німеччини.

За інформацією ЗМІ, троє постраждалих отримали серйозні поранення, їх госпіталізували. Четвертого постраждалого дістали з сусіднього каналу Ландвер.

У поліції повідомили, що він самостійно стрибнув у воду, через що травмував ногу.

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