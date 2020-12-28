У центрі Львова затримали 19-річного киянина з комуністичною символікою

В одному із закладів у центрі Львова 28 грудня правоохоронці затримали хлопця, на шапці якого була присутня комуністична символіка.

З’ясувалося, що порушником виявився 19-річний киянин. До Львова він приїхав з туристичною метою.

Шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці, було вилучено.

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Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України.

Хлопцеві загрожує реальне покарання позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Викрадення причіпу з передвиборчою агітацією

Наприкінці вересня, у розпал підготовки до місцевих виборів 2020, керівник однієї із політичних партій повідомив, що у Львові викрали причіп з агітаційним банером.

Поліція знайшла зловмисника на початку жовтня: ним виявився 33-річний мешканець одного із сіл області.

Причіп марки Автобан знайшли у нього в гаражі, а ось агітація зникла безслідно.

Було відкрито провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України.