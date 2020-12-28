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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

За 1 млн рублів: у Москві жінка намагалася продати доньку у сексуальне рабство

У Росії жінка намагалася продати свою неповнолітню доньку у сексуальне рабство за 1 млн рублів. Жителька міста Тюмень розмістила відповідне оголошення у мережі ще в листопаді.

Після цього вона разом з донькою прибула до Москви, щоб у місцевому готелі укласти угоду. Після отримання кошів її затримали співробітники Міністерства внутрішніх справ та Слідчого комітету Москви.

Найближчим часом 37-річній громадянці буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

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У РФ чоловік вбив своїх дітей

У місті Уфа Російській Федерації чоловік вбив двох дітей після зради дружини. Хлопчику було шість років, а дівчинці всього один. Після скоєного батько наклав на себе руки.

Читайте подробиці вбивства дітей і самогубства в Уфі на Фактах ICTV.

Джерело: Слідчий комітет Російської Федерації у Москві

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