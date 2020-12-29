У Києві правоохоронці попередили замовне вбивство двох осіб

У Київській області правоохоронці викрили особу, яка шукала кілера для вбивства двох осіб.

Замовник тяжкого злочину – 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, який раніше був депутатом селищної ради.

Кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки – 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села.

Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з “потрібною” йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв $6 тис. та надав завдаток – $300.











$6 тис. за одного: на Київщині депутат найняв кілера, щоб позбутися ворогів / 3 фотографии

Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення.

За протиправні дії зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Напад на мера Броварів – реакція Кличка

22 грудня стало відомо про напад на мера Броварів Ігора Сапожка під Києвом. Інформацію підтвердили у поліції. На інцидент відреагував мер Києва Віталій Кличко.

Він звернувся до правоохоронців та попросив їх якнайшвидше провести розслідування.