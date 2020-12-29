Одну із тихих вулиць на околиці Дніпра сколихнула трагедія: на подвір’ї будинку знайшли одразу два мертвих тіла – 75-річної матері та її 38-річного сина.

Старенька матір та її дорослий син висіли просто на газовій трубі. Повішених знайшли поліцейські, які розшукували чоловіка для проведення допиту, адже напередодні він став учасником бійки.

Однак сусіди та родичі померлих переконують – бійка не могла стати причиною самогубства. Матір із сином не пиячили, не сварилися та не мали жодних боргів.















Два тіла у зашморзі на газовій трубі: деталі загибелі матері і сина у Дніпрі / 4 фотографии

Жінка отримувала пенсію, у сина постійної роботи не було: обидвоє постійно жалілися, що втомилися жити.

У минулому кондитер, пенсіонерка намагалася вкоротити собі віку ще навесні.

– Вона різала собі вени, дуже жалілася, що не може вже жити. Доньку вона вже поховала, інший син теж повішався. Таке у них було, – розповіла родичка Галина.

Сусіди та родичі кажуть, що саме суїцидальні схильності матері і стали останньою краплею для сина.

– Він жив без жінки, важко йому було. Вудку йому подарувала, говорила, щоб ходив на риболовлю, щоб заспокоювався. Але, видно, руки опустилися, не було жодної радості від життя, – додає родичка.

Загадкову подвійну загибель матері й сина у поліції розслідують як самогубство.

Ані передсмертної записки, ані слідів насильства на тілах покійників експерти не виявили.