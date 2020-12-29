Кров з живота: на Одещині розслідують загадкову смерть підлітка

В Одеській області поліція розслідує обставини смерті підлітка. 15-річного хлопця, який лежав у своїй кімнаті з ножовим пораненням на животі, знайшов молодший брат.

Після цього він одразу покликав маму, а вона викликала швидку допомогу. Лікарям не вдалося врятувати підлітка – через значну втрату крові він помер.

Мешканці населеного пункту позитивно характеризують сім’ю. Родичі стверджують, що розмов про самогубство у хлопця не було.

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Наразі поліція кваліфікувала трагедію за фактом самогубства. Тіло померлого направлено на медичну експертизу.

Вбивство через ревнощі

Мешканець Одеської області вбив чоловіка через ревнощі. Вони довгий час перебували в конфлікті через одну жінку.

Напередодні 34-річний громадянин застрелив суперника. Читайте подробиці вбивства через ревнощі на Одещині на Фактах ICTV.