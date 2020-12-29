За спробу підкупити дільничного: на Чернігівщині жінку оштрафували на 17 тис.

У Сосницькому районі Чернігівської області суд виніс вирок у справі 60-річної жінки, яка намагалася дати хабаря дільничному правоохоронцю.

Згідно з матеріалами слідства, у серпні жінку затримали за фактом неадекватної поведінки через сильне алкогольне сп’яніння. Здогадки правоохоронців підтвердилися на медогляді.

Під час спроби скласти адмінпротокол, передбачений ст. 178 КУпАП, жінка запропонувала правоохоронцям 400 грн, аби якось “зам’яти” справу.

Натомість поліція викликала слідчо-оперативну групу, яка і зафіксувала факт вчинення злочину.

Враховуючи всі обставин справи, районний суд засудив місцеву жительку до 17 тис. грн штрафу. Вирок набрав законної сили.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура