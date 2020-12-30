Під час вибухів в аеропорту Адена в Ємені загинуло 27 осіб.

Про це заявив представник уряду Ємену.

За його словами, під час атаки на Аденський аеропорт були вбиті 27 осіб, десятки отримали поранення.

За інформацією місцевих ЗМІ, ймовірною причиною вибухів став ракетний обстріл хуситів (воєнізоване угрупування діє на території Ємену).

Близько 13.00 30 грудня в аеропорту міста Адена в Ємені сталося кілька вибухів. Три вибухи прогриміли одночасно з прильотом міністрів нового уряду країни.

Вибух стався, коли урядовці, які прибули з Саудівської Аравії, ще не вийшли з літака, а перебували на борту. Вони не постраждали.