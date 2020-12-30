У Чернівецькій області засудили акушера-гінеколога, яка неправильно оцінила ризики під час пологів, унаслідок чого 25-річна жінка народила мертву дитину.

– Слідство встановило, що у січні 2017 року лікар-акушер-гінеколог районної лікарні під час пологів неправильно визначила можливі ризики перинатальної та материнської патології і обрала неправильну тактику ведення пологів. Розвиток ускладнень в пологах діагностували занадто пізно. Під час операції медики вилучили мертвого хлопчика, – зазначили у прокуратурі.

За неналежне виконання професійних обов’язків лікаря засудили до двох років позбавлення волі з позбавленням права займатись лікарською діяльністю строком на один рік.

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Однак її звільнили від відбування основного покарання з іспитовим строком терміном на один рік.

Недбалість лікаря у Києві

В Оболонському районі Києва судитимуть дитячого лікаря-хірурга, через бездіяльність якого помер 2-річний хлопчик.

Жахливий інцидент стався ще в лютому. Тоді до лікарні було госпіталізовано 2-річного хлопчика з діагнозом стороннє тіло стравоходу, шлунково-кишкова кровотеча під питанням.

Огляд слизової оболонки стравоходу відбувся лише через 10 годин. Під час обстеження у хлопчика виникла гостра серцева недостатність із подальшим настанням смерті.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура