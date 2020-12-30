П’яні погрози і лайка на відео: у Харкові поліція зупинила авто відомої блогерки

У Харкові правоохоронці зупинили позашляховик Porsche, за кермом якого перебувала відома блогерка Катерина Якимів.

Власниця білої іномарки була у стані сильного алкогольного оп’яніння, тому не помітила, як порушила низку правил дорожнього руху.

Однак замість адекватного спілкування поліція дістала погрози, брудну лайку та нецензурні жести.

Очевидці підтвердили: блогерка викрикувала погрози та навіть планувала поскаржитися на поліцію вже покійному меру Харкова Геннадію Кернесу.

– Я тебе устрою такую жизнь, что ты ох..ешь! Я сказала ему: пошел на х.й, бл..ь! Ты петух галимый, ты понял или нет? Ты петух! – не соромлячись, кричала дівчина до правоохоронців.

Після невдалих спроб пройти тест на виявлення алкоголю та наркотиків у крові Катерина вирішила просто зачинитися у машині.

Як повідомили правоохоронці, це далеко не перший адмінпротокол на Катерину Якимів.

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За кермом у нетверезому стані дівчину ловили щонайменше двічі, а ще водійка потрапляла в ДТП. Всі справи розглядаються у судах.

На щастя, поки під колесами елітного авто блогерки на прізвисько Тигра ніхто не постраждав.

П’яна ДТП на Львівщині

У Жовкві на Львівщині молода компанія напідпитку потрапила в ДТП, внаслідок чого авто довелося діставати з місцевого ставка.

За кермом був 19-річний водій, разом із ним – старший 28-річний товариш та неповнолітня подружка.

Їхню дивну поведінку на дорозі помітили патрульні, які кинулися наздоганяти шаленого водія.

Втікаючи, компанія не встигла розвернути кермо та влетіла у воду.