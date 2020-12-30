У РФ чоловік вкрав карету швидкої, яка приїхала на виклик

У Свердловській області Російської Федерації вкрали автомобіль швидкої допомоги. Медики прибули на виклик до літньої жінки, у якої була висока температура. Водій не забрав ключі з авто та пішов допомагати лікарям.

Тим часом невідомий чоловік ходив поруч, а коли побачив, що біля авто нікого немає, сів у нього та поїхав.

Пізніше карету швидкої знайшли у сусідньому населеному пункті. Поліція розшукує злочинця.

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Вкрала авто, щоб подивитися на ялинку

У Києві дівчина вкрала авто знайомого, щоб подивитися на новорічну ялину на Подолі. Чоловік зустрівся з нею після знайомства в інтернеті. Коли він відійшов до магазину, дівчина зникла разом з авто.