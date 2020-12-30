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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

Викрадали та залякували людей: на Дніпропетровщині затримали злочинну наркогрупу

На Дніпропетровщині співробітники СБУ затримали лідерів злочинної групи, яка займалася викраденням людей.

Банда складалась з 15 осіб з кримінальним минулим. Вони довгий час тримали у страху місцевих жителів через розбійні напади, насильство і знищення майна.

Злочинна група активно займалася торгівлею наркотиками, щомісячний оборот яких досягав суми у 6 млн грн. Вони продавали оптові партії речовин через особисті зв’язки, а також залучали наркодилерів для перепродажу по всій області.

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За даними СБУ, у складі організації було так зване силове крило, аби боротися з конкурентами у сфері наркобізнесу. Зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували їм фізичною розправою.

  • СБУ затримало угрупування, яке викрадало людей
  • СБУ затримало угрупування, яке викрадало людей
  • СБУ затримало угрупування, яке викрадало людей
  • СБУ затримало угрупування, яке викрадало людей
  • СБУ затримало угрупування, яке викрадало людей
  • СБУ затримало угрупування, яке викрадало людей
  • СБУ затримало угрупування, яке викрадало людей
  • СБУ затримало угрупування, яке викрадало людей
Викрадали та залякували людей: на Дніпропетровщині затримали злочинну наркогрупу / 4 фотографии

У зловмисників вдома оперативники знайшли зброю, гранати та наркотики. Нині правоохоронці затримали та повідомили про підозру шістьом організаторам і активним учасникам угруповання.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 255, 146 та 307 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Києві викрили злочинну організацію, яка займалася збутом оптових партій наркотичних та психотропних речовин у 15 регіонах України. До неї причетні 20 людей.

Вони пропонували наркотики у Telegram і доправляли їх замовникам через мережу так званих закладок. Нині триває досудове розслідування.

Фото: СБУ

Джерело: СБУ

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