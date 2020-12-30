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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Загрожує 15 років в’язниці: на Хмельниччині чоловік скоїв замах на життя колишньої дружини

В селі Михнів Ізяславського району Хмельницької області 43-річний чоловік скоїв замах на вбивство колишньої дружини.

Інцидент стався ввечері 28 грудня. Протягом декількох днів чоловік намагався вистежити свою жертву, наполягав на зустрічі.

Коли жінка погодилась і вийшла до автобусної зупинки, де підозрюваний разом з компанією розпивав спиртне, він накинувся на неї з кухонним ножем, завдавши декілька ударів у спину і груди.

Загрожує 15 років в’язниці: на Хмельниччині чоловік скоїв замах на життя колишньої дружини

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Від кривавої розправи жінку врятували випадкові свідки події, які зупинили чоловіка та викликали поліцію.

– Зловмисник із місця події втік, проте поліцейські затримали його за “гарячими слідами”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 через ст. 15 (Замах на вбивство) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді від 7 до 15 років позбавлення волі.

Вбивство пенсіонера на Харківщині

В середині грудня у Куп’янському районі на Харківщині пенсіонерка вбила свого 75-річного чоловіка через побутову сварку.

70-річна жінка нанесла декілька ножових поранень кухонним ножем, а коли чоловік стікав кров’ю, пішла з дому, не викликаючи швидку.

До поліції зателефонували сусіди, які виявили мертве тіло пенсіонера. Усі речові докази вилучені та направлені на дослідження.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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