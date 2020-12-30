У Біляївському районі на Одещині нетверезий чоловік образив жінку в одному з місцевих магазинів. З’ясовувати стосунки з кривдником пішов її чоловік.

У відповідь незнайомець взяв дерев’яну палицю й кілька разів ударив його по голові.

Постраждалого 57-річного чоловіка доставили до відділення нейрохірургії обласної лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом черепа. Наразі його стан лікарі оцінюють як стабільний.

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33-річного правопорушника, який проживає в Овідіопольському районі, затримали протягом доби. З’ясувалося, що чоловік приїхав до Біляївського району працювати за наймом будівельником.

Він розповів, що під час конфлікту спеціально побив незнайомця.

Зловмиснику повідомили про підозру та вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Катували й знімали на відео

У Кам’янському кілька осіб побили й зрізали волосся 17-річному хлопцю, коли той був у гостях в знайомого. Усе це знімали на відео, а потім виклали в інтернет.

Поліція встановила, що учасниками події є троє місцевих жителів від 15 до 20 років.

Кривдникам загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Триває досудове розслідування.