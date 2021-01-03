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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Терористи підірвали французький БТР в Малі – є загиблі

Двоє французьких солдатів загинули та ще один отримав поранення внаслідок вибуху саморобного пристрою, яке потрапило в їхнє БТР.

Військові виконували місію із розвідки та збору даних, коли трапився вибух. В адміністрації французького президента заявили, що життю пораненого нічого не загрожує.

Терористичне угрупування Аль-Каїди вже взяло на себе відповідальність за напад на військових.

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Контингент Франції проводить військові операції на території Мали проти бойовиків-ісламістів. Менше трьох тижнів тому під час аналогічного випадку були вбиті троє французьких солдатів.

У серпні у Малі відбулася спроба державного перевороту. В результаті чого заарештували президента країни Ібрагіма Кейта і прем’єр-міністр Бубу Сіссе.

Повсталі солдати взяли під контроль табір Каті. Солдати були незадоволені заробітною платою і конфліктом, який триває з джихадистами, а також колишнім президентом.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

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