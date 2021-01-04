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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Бив ножем у груди та по ногах: у Києві чоловік зарізав товариша та підпалив квартиру

У Києві затримали місцевого мешканця, який кілька разів вдарив ножем свого нового знайомого, а потім підпалив квартиру, щоби приховати сліди злочину.

Коли рятувальники загасили пожежу, то виявили тіло чоловіка з численними колото-різаними ранами грудної клітини та ніг.

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Потерпілим виявився 33-річний орендатор помешкання, уродженець Львівської області.

– Ми протягом декількох годин встановили, що до події причетний 38-річний раніше судимий за вбивство киянин та затримали його, – розповіли у ГУ НП у Києві.

Правоохоронці встановили, що чоловіки того самого дня познайомилися на вулиці, а потім у квартирі, яку винаймав потерпілий, розпивали спиртні напої.

– Згодом між ними виник конфлікт, під час якого гість декілька разів вдарив кухонним ножем опонента. Далі, щоби приховати сліди вчинення злочину, зловмисник підпалив квартиру та втік, – зазначив полковник поліції Віктор Нечитайло.

Підозрюваному загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

  • Бив ножем у груди та по ногах: у Києві чоловік зарізав товариша та підпалив квартиру
  • Бив ножем у груди та по ногах: у Києві чоловік зарізав товариша та підпалив квартиру
  • Бив ножем у груди та по ногах: у Києві чоловік зарізав товариша та підпалив квартиру
  • Бив ножем у груди та по ногах: у Києві чоловік зарізав товариша та підпалив квартиру
  • Бив ножем у груди та по ногах: у Києві чоловік зарізав товариша та підпалив квартиру
  • Бив ножем у груди та по ногах: у Києві чоловік зарізав товариша та підпалив квартиру
  • Бив ножем у груди та по ногах: у Києві чоловік зарізав товариша та підпалив квартиру
  • Бив ножем у груди та по ногах: у Києві чоловік зарізав товариша та підпалив квартиру
Бив ножем у груди та по ногах: у Києві чоловік зарізав товариша та підпалив квартиру / 4 фотографии

Вбивство пенсіонера на Харківщині

В середині грудня у Куп’янському районі на Харківщині пенсіонерка вбила свого 75-річного чоловіка через побутову сварку.

70-річна жінка нанесла декілька ножових поранень кухонним ножем, а коли чоловік стікав кров’ю, пішла з дому, не викликаючи швидку.

До поліції зателефонували сусіди, які виявили мертве тіло пенсіонера.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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